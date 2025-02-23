Eski standart, ülkemizde binaların yalnızca ısıtma amacıyla tüketilen enerjiye yönelik kısıtlamalar getiriyordu. Bu nedenle sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği konusunda önemli bir iyileştirme talebi ortaya çıkmıyordu. Yeni standart ile binaların yalnızca ısıtma gereksinimlerine göre tasarlanması dönemi son buluyor.

Çevre dostu yapılar

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, bundan sonra binalar hem ısıtma hem de soğutma ihtiyaçlarına göre tasarlanacak. Söz konusu revizyon ile tüketicilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra inşa edilecek daha az enerji harcayan çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomisinin de kazanacağını belirten sektör temsilcileri “Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m2 yıldan 70-90 kWh/m2 yıl seviyelerine düşecek” dedi.