Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda Türkmenistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Çeşitli temaslarda bulunan Binali Yıldırım'ın Türkmenistan'daki temaslarından görüntüler yeniden gündem oldu.

Buna göre Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un kararıyla Binali Yıldırım’a, ünlü Türkmen düşünür ve şair Mahtumkulu Firaki’nin doğumunun 300. yıl dönümüne adanan Jübile Madalyası verildi.

Ayrıca Binali Yıldırım'a madalyanın yanı sıra Türkmenistan’ın Fahri Aksakal ünvanı da verildi.

Madalyayı Yıldırım’a, Türkmenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olan Milli Lider ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov takdim etti.