Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, caddede karşıdan karşıya geçmek için yola adım atan yayaya, seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşerek yaralanan kişinin imdadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti.

Vatandaşlardan şemsiyeli koruma

Kazaya tanık olanların durumu hızla sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından, yaralı şahıs asfaltta yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu esnada etkili olmaya başlayan yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan yaralının daha fazla ıslanmaması için çevredekiler şemsiyelerini açarak kendisine kalkan oldu.

Kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk tıbbi müdahalenin ardından yaralıyı tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye sevk etti. Bölgeye intikal eden trafik polisleri ise kazanın meydana geldiği Atatürk Caddesi'nde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin kazaya ilişkin başlattığı tahkikat sürüyor.