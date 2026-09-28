Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Poligon mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü aracıyla bölgede drift attı.

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen drift anları, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede dikkat çekti.



Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda drift atan aracın 16 PB 518 plakalı otomobil olduğu ve sürücüsünün F.Ü. olduğu tespit edildi.

Sürücüye drift atma nedeniyle 140 bin TL, trafik kuralı ihlallerini sosyal medya veya internet gibi mecralarda alenen paylaşarak özendirme kapsamında ise 25 bin TL olmak üzere toplam 165 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.