Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı'nda ilk kez öğrenci alacak 11 programa ve yeniden öğrenci alacak 1 programa onay verdiğini duyurdu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bingöl Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci alacak 11 programa ve yeniden öğrenci alacak 1 programa onay verdiğini duyurdu.

Daha önce öğrenci alan ve sonradan kapanan makine mühendisliği programının da yeniden öğrenci alımına izin verildiği bildirildi.

Öğrenci alımı için belirlenen kontenjanlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yayınlandı.

Onay verilen programların 7’si lisans, 5’i ön lisans programlarından oluşuyor. Bu yeni programlar, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla açılmıştır. Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu programların açılmasına izin veren YÖK Başkanı ve ilgili kişilere teşekkür etti.

YÖK tarafından onaylanan lisans programları ve kontenjanları şöyle:

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı: 30 öğrenci

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Programı: 20 öğrenci

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı: 20 öğrenci

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı: 30 öğrenci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı: 30 öğrenci

Fen Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık Programı: 30 öğrenci

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Programı: 20 öğrenci

Ön lisans programları ve kontenjanları:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Sulama Teknolojisi Programı: 20 öğrenci

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı: 20 öğrenci

Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO Organik Tarım Programı: 20 öğrenci

Teknik Bilimler MYO Tekstil Teknolojisi Programı: 20 öğrenci

Teknik Bilimler MYO Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı: 20 öğrenci

Yayınlanan tercih kılavuzuna göre Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programı ile Fen Edebiyat Fakültesi Arapça Mütercim ve Tercümanlık programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunuyor.