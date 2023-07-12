Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Kalehan Barajı yakınlarındaki 600 metrelik dik uçurumda mahsur kalan 7 oğlak, AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Solhan ilçesine bağlı Kalehan barajı kırsalında hayvanlarını otlatan bir besicinin 7 oğlağı, kayalıklarda mahsur kaldı. Besici, oğlakları kayalıklardan kendi çabalarıyla indiremeyince durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

AFAD ekipleri, hızla bölgeye ulaştı ve birkaç saat süren bir çalışmanın ardından oğlakları kurtarmayı başardı.