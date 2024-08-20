Operasyonlar sonucunda:

1.289 ruhsatsız tabanca,

387 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca,

32 uzun namlulu tüfek,

561 ruhsatsız av tüfeği* olmak üzere toplam

2.269 silah ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2.439 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İlk 5 ilde ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler şöyle sıralandı:

İstanbul: 222 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 337 şüpheli gözaltına alındı.

Konya: 160 tabanca, 29 av tüfeği ele geçirildi, 79 şüpheli gözaltına alındı.

Adana: 77 tabanca, 17 av tüfeği ele geçirildi, 146 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir: 59 tabanca, 24 av tüfeği ele geçirildi, 105 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara: 55 tabanca, 21 av tüfeği ele geçirildi, 127 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

“MERCEK-23” operasyonları kapsamında 81 ildeki Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında yapılan denetimlerle ruhsatsız 2.269 silah ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden valiler, kaymakamlar, kahraman jandarma ve emniyet teşkilatını tebrik ederek, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.” dedi.