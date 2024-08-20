Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) üyeliği kapsamında Akbank, net-sıfır sektörel stratejisini açıkladı. Banka, net-sıfır hedeflerine ulaşma stratejisini ve müşterilerinin iklim dönüşüm faaliyetlerini üç farklı kademede değerlendireceği yol haritasını paylaştı.

Akbank, Birleşmiş Milletler liderliğinde oluşturulan, küresel bankacılık varlıklarının yüzde 40’ından fazlasını temsil eden ve kredi ile yatırım portföylerini 2050 yılına kadar net-sıfır emisyonla uyumlu hale getirmekte kararlı 140’tan fazla bankayı bir araya getiren Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin (NZBA) üyeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda kredi portföyünün karbonsuzlaştırılmasında öncelik verdiği sektörlere yönelik 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıklayan Akbank, net-sıfır sektörel stratejisini açıkladı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmenin kurumların en önemli görevlerinden olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda insan odaklı bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla finansal ve finansal olmayan çözümler geliştiriyor, sosyal ve çevresel yatırımlarla bu mücadelede ön saflarda yer alıyoruz. Bizimle aynı vizyonu paylaşan uluslararası sektör temsilcileriyle birlikte, Net-Sıfır Bankacılık Birliği (NZBA) çatısı altında çalışmalarımıza güç katmanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

“Net-sıfır hedefleri için 3 farklı kademede değerlendirme yapacağız”

Gür açıklamalarına şöyle devam etti: “Net-Sıfır Bankacılık Birliği katılımımızla birlikte enerji, çimento, demir-çelik ve gayrimenkul sektörleri için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini açıklamıştık. Bu doğrultuda, net-sıfır hedefi belirlediğimiz bu sektörleri içeren portföyümüzü 3 ana grupta sınıflandırmaya başlıyoruz. Müşterilerimizin iklim dönüşüm faaliyetlerini ‘iklim çözümleri’, ‘uyumlu’ ve ‘uyumlanmakta olmak’ üzere üç farklı kademede değerlendireceğiz. Bu hedeflerimize ek olarak, adil geçiş prensiplerini dikkate alarak, 2040 yılına kadar kömürden çıkış taahhüdünde bulunduğumuzu açıklamaktan da mutluluk duyuyorum. Net-sıfır hedefi belirlemek isteyen, iklim dönüşümü finansmanına ihtiyaç duyan, karbon azaltım yatırımları planlayan müşterilerinin dönüşüm yolculuklarına eşlik etmeyi sürdüreceğiz”.