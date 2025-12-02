Yaklaşık 9 ay boyunca bağımsız olarak görev yapan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın’ın, AK Parti yetkilileriyle yürüttüğü görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve partinin saflarına katılacağı öğrenildi. Sözcü’nün edindiği bilgilere göre, Başkan Aydın’a AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve parti genel başkanı Erdoğan, çarşamba günü yapılacak grup toplantısında takacak.

KENTTE KAZANDIĞI BÜTÜN BELEDİYELERİ KAYBETTİ

Sözcü’nün aktardığına göre, Yeniden Refah Partisi 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Konya’da Sarayönü, Altınekin, Emirgazi, Çumra, Doğanhisar ve Yalıhüyük belediyelerini kazanmıştı. Ancak söz konusu belediye başkanlarının tamamının partisinden ayrılmasıyla, şehirde artık hiçbir belediyesi kalmadı. Bu son katılımla birlikte, istifa eden tüm belediye başkanları AK Parti’ye geçmiş oldu.