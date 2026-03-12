UEDAŞ, 13–15 Mart tarihleri arasında İnegöl’de bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. UEDAŞ'ın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre kesintiler; yeni abone bağlantıları, orta gerilim (OG) tesis çalışmaları, alçak gerilim (AG) pano değişimi ve OG fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Yapılacak çalışmalar sırasında belirlenen saatler içinde bazı bölgelerde geçici olarak elektrik verilemeyeceği belirtildi. Planlı kesintilerden Esentepe, Yeniceköy, Turgutalp, Mesudiye, Ertuğrulgazi, Cerrah ve Mahmudiye mahallelerinin etkileneceği ifade edildi.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: