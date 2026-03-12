İstanbul’da eğitim gören öğrencilere yönelik yeni bir destek uygulaması hayata geçiriliyor. Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı.

Vali Gül, bu yıl ilk kez uygulanacak olan “Gönülden Bir Öğün Kartı” projesi hakkında bilgi vererek, okula devam eden öğrencilere kantinlerde kullanılabilecek bir kart verileceğini açıkladı. Kartın yalnızca okul kantinlerinde geçerli olacağını belirten Gül, her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL bakiye yükleneceğini ifade etti.

Öte yandan, daha önce uygulanan kira desteğinin de süreceğini dile getiren Gül, 20 bin TL tutarındaki kira yardımının geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine verilmeye devam edeceğini söyledi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programı düzenlendi.

Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Çocukları Vakfı'nın, Valiliğin bir vakfı olduğunu, bu vakıfla çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yaptıklarını söyledi.