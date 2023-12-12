İstanbul Valisi Davut Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek Projesi" kapsamında dileklerini mektupla ileten 11 çocuğun hayalini yerine getirdi. 11 çocuğun evlerini ziyaret eden Vali Gül, çocukların hediyelerini teslim etti.

İstanbul Valiliği tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen “Bir Çocuk Bir Dilek” Projesi ile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı, maddi durumu yetersiz olan yetim ya da öksüz 5 bin 13 çocuğa Vali Davut Gül mektup gönderdi. “Bana üç dileğini yazar mısın?” konulu mektuba karşılık çocuklar, dileklerini Vali Gül’e iletti.

İlk adres Alican, Rabia ve Beyzanur kardeşlerin evi oldu

Vali Gül’ün ziyaretlerinin ilk durağı, mektuplaştığı çocuklardan Rabia, Beyzanur ve Alican kardeşler oldu. Babalarını 2021 yılında kaybeden Alican (16), Rabia (13) ve Beyzanur (5) kardeşlerin evlerini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların dilek mektuplarında yazdıkları hediyeleri çocuklara teslim etti. Çocuklarla sohbet eden Gül, çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Vali Gül’ün “Bir çocuk bir dilek” projesi kapsamında ikinci adresi ise, babalarını 2016 yılında kaybeden Tuba (15), Muhammed (13), Serhat (12) ve Hira Nur (8) kardeşlerin evi oldu. Onlar da çeşitli dileklerini ileterek projeye katılmıştı. Anneleriyle birlikte yaşayan dört kardeş, aldıkları hediyelerle büyük mutluluk yaşadı. Vali Gül, ziyaretlerini Mehmet Efe (11), Zemzem (8), Zeynep Su (6) ve Züleyha (4) kardeşleri ziyaret ederek tamamladı.

“Yılbaşına kadar çocuklarımızın dilekleri yerine getirilecek”

“Bir çocuk bir dilek” projesi çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Gül; “Valiliğimizin imkânları ve hayırseverlerimizin katkılarıyla çocuklarımızın dileklerini yerine getirmeye başladık. Yılbaşına kadar tüm çocuklarımızın dileklerini yerine getireceğiz. Bu projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Projeye isteyen kişiler katkıda bulunabiliyor

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı maddi durumu yetersiz olan ailelerin öksüz ya da yetim 5 bin 13 çocuğun yüzlerini güldürmek ama kapsayan projeye dileyen kişiler katkıda bulunabiliyor. Projeye katkı sağlamak isteyen kişiler, https://www.1cocuk1dilek.org/ internet sitesinden katkıda bulunabiliyor.