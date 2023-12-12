İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. İmamoğlu, görüşmede Muharrem İnce'nin önümüzdeki seçimlerde İstanbul'a destek olacağını ifade etti.

İmamoğlu, bu önemli buluşmanın ardından Şişli'de düzenlenen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı. Avrupa Birliği finansal desteğiyle hayata geçirilen bu ortak proje, İstanbul'un merkez bölgelerinde otomobil kullanımını azaltmayı, karbon salınımını düşürmeyi ve hava kalitesini artırmayı hedefliyor.

Toplantıda, güvenli yaya ve bisiklet yolları, otobüs öncelikli şerit uygulamaları, deniz ulaşım ağını geliştirecek düzenlemeler gibi İstanbul'un kentsel ulaşımını sürdürülebilir kılacak pek çok plan detaylı bir şekilde ele alındı. İmamoğlu, bu projelerin İstanbul'un geleceği için önemli adımlar olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Özellikle yerel seçim çerçevesindeki görüşmesi sorulan İmamoğlu, Muharrem İnce'nin İstanbul'a destek vereceği konusundaki açıklamasını teyit ederek, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" dedi.