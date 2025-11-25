Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Esenler Film Festivali’nin Uluslararası Onur Ödülleri, dünyaca ünlü iki usta sinemacıya takdim edilecek. Mecid Mecidi imzalı "Cennetin Çocukları" ve "Serçelerin Şarkısı" filmlerinin başrol oyuncusu, usta oyuncu Rıza Naci ve çok sayıda saygın film festivallerinden büyük ödüllerle dönen İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi, bu yıl onur konukları olarak festivalde buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Esenler Film Festivali, altıncı yılında da sinemanın ustalarını onurlandırmaya devam ediyor. Festivalde bu yıl, sinemanın farklı disiplinlerinde üretim yapan yeni kuşaklara ilham veren ve kültürel hafızaya önemli katkılar sunan pek çok uluslararası ödülün sahibi iki önemli isim; oyuncu Rıza Naci ve yönetmen Rıza Mirkerimi’ye uluslararası onur ödülü veriliyor. Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi ayrıca festival kapsamında Ustalık Sınıfı’na konuk olacak.

Kült filmlerin yıldızı: Rıza Naci

Bu yıl Esenler Film Festivali kapsamında oyunculuk dalında Onur Ödülü’nün takdim edileceği usta oyuncu Rıza Naci, İran’ın dünyaca ünlü yönetmeni Mecid Mecidi imzalı Cennetin Çocukları (1997) ve Serçelerin Şarkısı (2008) filmlerindeki unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazınmış, her iki kült filmdeki başarısıyla Türk sinemaseverinin de büyük beğenisini kazanmıştı. Usta oyuncu, Serçelerin Şarkısı filmindeki başarısıyla dünyanın en saygın festivallerinden 58. Berlin Film Festivali’nde En İyi Oyuncu Ödülü’nü kazanarak Gümüş Ayı’nın sahibi olmuştu. Rıza Naci, aynı filmdeki oyunculuğuyla yine sinema dünyasının önemli organizasyonlarından Asya Pasifik Ödülleri’nde, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü almıştı. Rıza Naci, Mecidi imzalı Baran filminin yanı sıra pek çok önemli filmde rol aldı.

Sayısız ödül sahibi: Rıza Mirkerimi

Dünyanın önde gelen film festivallerinden çok sayıda ödül kazanan İran’ın önemli yönetmenlerinden Rıza Mirkerimi, bu yılki Esenler Film Festivali’nde Onur Ödülü takdim edilecek diğer bir usta isim olarak yer alacak. İnsan hikayelerine duyarlı yaklaşımı ve sinemanın evrensel diline olan hakimiyetiyle dikkat çeken usta yönetmen, ikinci uzun metrajlı filmi Under the Moonlight’la 74. Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası’nda En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Film ayrıca 2001’de Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü ve Jüri Özel Ödülü’nü ve Hindistan Uluslararası Film Festivali’nde Altın Tavus Kuşu Ödülü’nü kazandı. Mirkerimi’nin dördüncü ve beşinci uzun metrajlı filmleri As Simple as That (2007) ve Daughter (2016), sırasıyla 30. ve 38. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Film dalında Altın George Ödülü’nü aldı. Mirkerimi daha sonra çektiği Castle of Dreams (2019) filmiyle Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde üç ödül kazandı. Usta yönetmenin "So Close, so Far", A Cube of Sugar" ve "Tuday" isimli üç filmi İran tarafından En İyi Yabancı Dilde Film Oscar’ına aday gösterildi.

Ustalık Sınıfı’nda tecrübelerini paylaşacaklar

Uluslararası Onur Ödülleri, festivalin 19 Aralık’ta Esenler’de gerçekleşecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. İki usta isim, festival kapsamında düzenlenecek ustalık sınıfı ile İstanbullu sinemaseverlerle buluşarak tecrübelerini aktaracak. 19-23 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek 6. Esenler Film Festivali, İstanbul’un üç ayrı noktasında film gösterimlerinden söyleşilere, atölyelerden özel etkinliklere kadar geniş bir programla sinemaseverleri ağırlayacak. Heyecanla beklenen festival, sinema kültürünü destekleyen etkinlikleri ve nitelikli film seçkisiyle bu yıl da adından söz ettirmeye devam edecek.