1 Ocak - 14 Mart 2025 tarihleri arasında helikopter ve drone destekli denetimlerde 33 bin 770 araca ve sürücüye işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, şehir içi ve şehirlerarası yollarda hava araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığını vurguladı.

Bir Haftada 3,7 Milyon Araç Denetlendi

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 3 milyon 791 bin 624 araç kontrol edildi.

Denetimlerde;

Çakar kullanımı mevzuata aykırı olan 44 sürücüye,

Hız ihlali yapan 152 bin 941 araca,

Periyodik muayenesi eksik 34 bin 213 araca,

Emniyet kemeri takmayan 31 bin 80 kişiye,

Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 kişiye,

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan 10 bin 230 araca işlem yapıldı.

Toplamda 566 bin 903 sürücüye veya araca ceza uygulandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." diyerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.