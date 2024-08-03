Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere köyü sıcak asfalt serimi çalışmasıyla yeni yoluna kavuştu.

Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince sıcak asfalt serimi çalışması yapıldı. Darıdere köy halkı 2 bin 100 metrelik asfalt çalışması sonucu yeni yoluna kavuştu.

KÖYDES projesi kapsamında Bilecik merkeze ve ilçelere bağlı köy yollarında yapım çalışmalarının devam edeceğini belirten Vali Şefik Aygöl, ulaşım gibi temel bir ihtiyacın sorun olmaktan çıkacağını belirtti.