Birçok kesim tarafından orman zürafaları olarak adlandırılsa da, okapilerin bir zürafaya benzemediğini belirtmeliyiz. Zürafalar gibi uzun bir dili bulunur, ancak at benzeri bir gövdeye sahiptir ve bacakları bir zebra gibi çizgilidir. Ayrıca erkeklerin başlarının üst kısmında deri ile kaplı iki küçük boynuz bulunur. Okapi, onları zürafaların akrabası yapan Entegre Taksonomik Bilgi Sistemine (ITIS) göre Giraffidae ailesinin bir parçasıdır.

Okapiler Nerede Yaşar ve Boyutları Ne Kadar?

Bu hayvanlar, ağaçların yoğun olduğu Afrika yağmur ormanlarında bulunur ve ayrıca Rainforest Alliance’a göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne özgüdürler ve çoğunlukla Ituri Ormanı’nda bulunurlar.

Okapiler yaklaşık 1,5 metre boya sahiptir, dişiler 230 ila 350 kilogram arası bir ağırlığa sahipken, erkekler 200 ila 300 kilogramlık ağırlığa sahiptir.

Okapilerin Günlük Yaşamı ve Beslenme Alışkanlıkları

Okapiler yalnız ve birbirlerinden ayrı bölgelerde yaşamayı tercih ederler. Ayaklarında, bölgelerine girenleri uyarmak için kullandıkları yapışkan ve katrana benzeyen koku bezleri vardır. Ayrıca bölgelerini işaretlemek için idrarlarını kullanırlar. Ayrıca okapiler nadir de olsa küçük gruplar halinde beslenme gibi amaçlarla bir araya gelebilir. Bu süre zarfında okapiler birbirlerini kaşıyabilir ve birlikte oyunlar oynayabilirler. Birlikte böylesine eğlenirken tek yaşamalarının sebebini de merak etmiyor değiliz.

San Diego Hayvanat Bahçesi’ne göre, gün içerisinde en aktif dönemleri öğleden sonraları ve akşamları. Bu zamanı tahmin edeceğiniz üzere yiyecek bulmak için harcıyorlar. Önlerinde yürüyen diğer okapilerin orman yapraklarından aşındırdığı yolları takip ederler. Erkekler daha geniş bir bölgeye sahip olma eğilimindedir ve günde 4 kilometre genişliğinde bir alanda seyahat edebilirler.

Okapiler otçuldur, yani sadece bitki örtüsünü yiyerek besleniyorlar. Uzun dilleri ile ağaçlara uzanırlar, dalı çekerler ve sonrasında dalı bırakarak ağızları ile yaprakları mideye indirirler.

Ayrıca yağmur ormanlarının tabanında bulunan dallar, tomurcuklar, mantarlar, meyveler ve diğer bitkileri de yerler. Nehir yataklarından elde edilen kil de diyetleri için önemlidir. Kil onlara bitkilerden alamayacakları birçok mineralleri ve tuzu sağlar. Bir okapi günde 20 ila 25 kilo arasında yiyebilir ve bu besinin neredeyse tamamı bitkilerden gelir. Zürafalar gibi okapiler de su içebilmek için uzun bacaklarını geniş bir şekilde açmak zorundadır.

Okapiler Nasıl Çoğalır?

Dişi okapiler genelde tek seferde bir yavru doğurur. Doğum, 14 ila 16 aylık bir gebelik döneminden sonra gerçekleşir ve yavru, doğrudan yerde bulunan bir yuvada doğar.

Yavru okapilere buzağı denir, doğduklarında yaklaşık 80 santimetre boyunda ve yaklaşık 16 kilogram ağırlığındadır. Buzağılar 2 aylık olduklarında boy ve ağırlık değerleri üç katına çıkar.

Buzağılar doğumdan 30 dakika sonra yürüyebilir. San Diego Hayvanat Bahçesine göre dört ila sekiz haftalık olana kadar dışkılamazlar, bu bir savunma mekanizmasıdır. Dışkı kokusu olmadan yırtıcıların savunmasız yavruları takip etmesi daha zor olur.

Okapiler 2 ila 3 yaşlarında olgunlaşır ve 20-30 yıl arası bir süre yaşarlar.

Okapilerin Korunma Durumu ve Soylarının Geleceği Nedir?

Uluslararası Doğa Koruma Birliği okapileri “tehlike altında” olarak listeliyor. Bunun nedeni, nüfuslarındaki azalma oranının son 24 yılda yüzde 50’yi aştığı tahmin edilmesidir.

Nüfusları günden güne azalmaya devam ediyor, San Diego Hayvanat Bahçesi’ne göre, sadece 25.000’inin vahşi doğada yaşadığına inanılıyor. Nüfus düşüşünün nedenleri olarak okapilerin habitatlarındaki yırtıcıları ve insanların bu canlıları avlaması görülüyor.

Okapi ve zürafanın ortak atası yaklaşık 16 milyon yıl önce yaşadı. Royal Society Open Science dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre Canthumeryx olarak bilinen bu atanın boynu uzamıştı, Canthumeryx’ten sonra soy ağacı, bir tarafta zürafanın ataları ve diğer tarafta okapi’nin öncüleri olmak üzere iki dala ayrıldı.

Zürafa atalarının boyunları zamanla uzarken, okapi tarafındaki hayvanlar daha kısa boyun yapısıyla gelişti.

2015’teki bu çalışma yayınlanmadan önce, uzmanlar okapinin modern zürafalardan “daha ilkel” olduğunu düşünüyorlardı, çünkü zürafaya göre daha kısa bir boya sahipti. New York Teknoloji Enstitüsü Osteopatik Tıp Koleji’nde anatomi profesörü olan Nikos Solounias’ın anlattığına göre, günümüzde bilim insanları, okapinin zürafa ile uzun boyunlu ortak bir atayı paylaştığını ve soy ağacının farklı bir dalında ayrı ayrı evrimleştiğini kanıtladılar.

Okapiler Hakkında Dört Kısa İlginç Bilgi