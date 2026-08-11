Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital sahiplendirme platformu, can dostlarını sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sokak hayvanları; tedavi, aşı ve rehabilitasyon süreçlerinden geçirilerek sahiplendirilmeye hazır hale getiriliyor.

Gönül belediyeciliği anlayışını ilçenin her alanına yansıtmaya devam eden Kestel Belediyesi, vatandaşların bilinçli sahiplenme sürecine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği dijital sahiplendirme platformuyla can dostlarının güvenli yuvalara kavuşmasına aracılık ediyor. Platform sayesinde sahiplendirme süreci kolaylaşırken, bilinçli sahiplenme kültürünü destekleyen bilgilendirici içerikler de vatandaşların erişimine sunuluyor.

Kestel Belediyesi'nin bu projesiyle, sahiplenmenin geçici bir heves değil, ömür boyu sürecek bir sorumluluk olduğu bilinci güçlendiriliyor.

Platform içerisinde yer alan 'Bilgilendirmeler' bölümü, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlara rehber niteliğinde içerikler sunuyor.

Yavru hayvan bakımından, sahiplenme öncesinde dikkat edilmesi gereken noktalara kadar birçok başlıkta hazırlanan içerikler, sürecin daha sağlıklı ve sorumlu şekilde ilerlemesine katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra sokak hayvanlarının korunması ve desteklenmesine yönelik bilgilendirmeler de platformda yer alıyor.

Can dostlarına yuva olmak isteyen vatandaşlar, https://sahiplen.kestel.bel.tr/tr adresi üzerinden platforma erişerek sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanları inceleyebiliyor, sahiplenme süreci hakkında bilgi alabiliyor ve bilinçli hayvan sahipliğine yönelik rehber içeriklere ulaşabiliyor.

Başkan Erol: 'Can dostlarımızın güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşması için gayret göstermeye devam edeceğiz'

Can dostlarının yaşam hakkını korumanın ve onlara güvenli yaşam alanları oluşturmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol,

'Her can bizim emanetimiz. Bizler de bu anlayışla sadece sahiplendirme değil, bilinçli sahiplenme kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Can dostlarımızın güvenli ve sevgi dolu yuvalara kavuşması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Can dostlarımızın yaşama haklarının korunması ve şehrimizde huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.