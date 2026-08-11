Bakanlık tarafından yapılan paylaşıma göre, ocak-temmuz döneminde serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 7,7 milyar dolara yükseldi. Böylece söz konusu dönemde tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşıldı.

Temmuz ayında da serbest bölgelerden yapılan ihracat yüzde 11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolara çıkarak 1 milyar dolar seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürdü. Ocak-temmuz döneminde toplam satışlar içerisinde ihracatın payı ise yüzde 76,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest bölgelerden ihracatın ithalatı karşılama oranı ocak-temmuz döneminde yüzde 160,9, temmuz ayında ise yüzde 152,5 olarak gerçekleşti.

Bakanlığın paylaşımında öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performanslarına da yer verildi. Bursa Serbest Bölgesi, ocak-temmuz döneminde ihracatını yüzde 32,7 artırarak 1 milyar 205 milyon dolara yükseltti. Ege Serbest Bölgesi’nin ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 artışla 1 milyar 963 milyon dolara çıktı. Bölge, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,5’ini tek başına gerçekleştirdi.

Antalya Serbest Bölgesi de temmuz ayında ihracatını yüzde 227,2 artırarak 115,1 milyon dolara, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara yükseltti.

Ticaret Bakanlığı ayrıca 19 serbest bölgede 474’ü yabancı olmak üzere toplam 1.934 firmanın faaliyet gösterdiğini bildirdi. Bu firmaların toplam 87 bin 655 kişiye doğrudan istihdam sağladığı belirtildi. Serbest bölgelerin ihracatında orta-ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 50,4, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti. Böylece bu iki gruptaki ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 57,4’e ulaştı.