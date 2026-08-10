Geçen sezon şampiyon olarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, altyapı oyuncularını belirlemek için seçme düzenledi. BGL ve alt yaş grupları için yapılan seçmelere Türkiye'nin farklı illerinden gençler katıldı.

Çayırova Belediyesi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında altyapı çalışmalarına hız verdi. Süper Lig'e çıkmasıyla birlikte bu sezon Basketbol Gelişim Ligi'nde (BGL) de mücadele edecek olan kulüp; BGL, U18, U16 ve U14 yaş grupları için Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde altyapı seçmeleri gerçekleştirdi.

Etkinliğe yalnızca Kocaeli ve çevre ilçelerden değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 300 sporcu katıldı. Antrenörler gözetiminde ısınma hareketleri yapan basketbolcu adayları, daha sonra gruplar halinde maça çıkarak altyapı kadrosuna seçilebilmek için performans sergiledi.