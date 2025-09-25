Özel sektörde çalışan Mustafa Kemal Ş., 1 yıl önce boşandığı E.Ç.’ye karşı, oğlunun velayetini almak amacıyla Ankara 31. Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Mustafa Kemal Ş., E.Ç.’nin sosyal medya platformlarında yaptığı dans yayınlarında 6 yaşındaki oğlunu da makyaj efektleriyle videolara dahil ettiğini öne sürdü.

Mustafa Kemal Ş., oğlunun annesi ve anneannesiyle birlikte TikTok’ta dans ettiği video ve fotoğrafları dosyaya delil olarak ekledi. Mahkemenin talebi üzerine hazırlanan sosyal hizmet inceleme raporunda ise, zaman zaman eve gelen E.Ç.’nin erkek arkadaşının çocuk ve anneyle birlikte uyuduğu, bu durumun çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği, çocuğun yüksek yararının öncelikli olduğu ve risk altında bulunduğu ifade edildi.

Raporda, bu konu kapsamında davalı annenin müşterek çocuk ile ilgili vekalet yükümlülüğünü ihmal ettiğine dikkat çekildi. Mahkeme, davacı babanın dosyaya sunduğu video ve fotoğraflar da incelenerek yeni bir sosyal hizmet raporu hazırlanmasını talep ederek, duruşmayı erteledi.

"Dansöz Gibi Oynatıyor"

Baba Mustafa Kemal Ş., oğlunun sosyal medyada makyaj efektleri kullanılarak oynatıldığını ve annesi tarafından dilendirildiğini iddia etti. Ş., "Çocuğum orada bakımsız ve kötü koşullarda yaşıyor. Sağlıksız bir ortamda besleniyor. Bu şartlarda büyümesini istemiyorum ve bir an önce kurtarılmasını talep ediyorum. Tüm delilleri ve belgeleri mahkemeye sunduk. Eve gelen pedagogların raporları da babada kalmasına ve velayetin bize geçmesine dair olmasına rağmen çocuk hala bize verilmedi. TikTok videolarında oğlum kız çocukları gibi dans ediyor, sürekli makyajlı efektler kullanılıyor. Eve gelirken tırnakları ojeli oluyor. Bunların hepsini fotoğraflayıp belgeledim. Çocuğumun acilen psikolojik destek alması gerekiyor" dedi.