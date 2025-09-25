İnegöl'de 14 ayrı bölgede yaklaşık 20 bin mevsimlik işçi bulunuyor. Özellikle patates sökümü, tarla temizliği, budama, meyve toplama, çapa gibi hizmetler için genellikle Şanlıurfa şehrinden 6 aylığına İnegöl'e gelen mevsimlik işçiler zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyorlar.

Mevsimlik işçiler İnegöl'e gelirken yanlarında çocuklarını da getirdiklerinden dolayı, derme çatma çadırlarla yaşam sürmek oldukça zorlaşıyor. Yazın sıcağından, sonbaharın soğuğundan korunamayan işçiler bu zaman dilimi içerisinde tuvalet, banyo ve ihtiyaçlarını da sağlıklı bir şekilde çözemiyorlar.

İşin zorluğuna göre günlük 900 ile 1100 TL arasında yevmiye alan işçiler, bir yandan da ekonomik olarak ciddi zorluklar yaşıyorlar. Gerek gıda gerekse de giyim eşyası noktasında yaşanan sorunları bazen yardım kuruluşları da gidermeye çalışıyor.

Mevsimlik işçilerin yoğun oldukları bölgeye giden İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibini yırtık ayakkabı ve elbiseleri olan çocuklar karşılıyor. Günlerini bayrama çeviren ekip için her biri sıraya giriyor ve kendilerine getirilen hediyeleri teslim alıyorlar.

Göz yaşartan tabloya ve yapılan yardımlara ilişkin bilgi veren Dernek Başkanı Osman Şentürk, "93 aileye erzak, et ve kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik. ‘Bir sofra da sen kur, bir gönül de sen doyur’ ilkesi ile hareket ediyoruz. Paylaştıkça bereket oluyor, destek oldukça umutlarda çoğalıyor. Bu nedenle mevsimlik işçilere yardımlarımızı ulaştırmak adına katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.