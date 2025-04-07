Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasına göre, bu yılın şubat ayında bireysel borçlardan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı.

Sadece kredi kartı borçları nedeniyle yasal takip sürecine giren kişi sayısı 167 bin 163 olarak kaydedilirken, bireysel kredi borcu sebebiyle takibe düşenlerin sayısı 149 bin 924’e ulaştı. Böylece, bireysel kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan toplam kişi sayısı şubat ayında 258 bin 641 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44’lük bir artışa işaret ediyor.

Geçmiş yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında, yalnızca kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısında yüzde 52, bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerde ise yüzde 40 oranında artış yaşandı.

Öte yandan, 2025’in ilk iki ayında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen gerçek kişi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 oranında yükseldi.

Risk Merkezi’nin verileri, şubat sonu itibarıyla bireysel krediler kapsamında tasfiye olunacak alacakların 163 milyar TL’ye ulaştığını ortaya koydu. Bu miktar, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 182’lik bir artışı temsil ediyor.