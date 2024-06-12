Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, 450 proje ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirildiğini ifade ederek Türkiye’nin teknoloji haritasında parlayan bir yıldız olarak yükselmeye devam edeceklerini söyledi.

Biruni Üniversitesi bünyesinde 2022 yılından bu yana faaliyet gösteren Biruni Teknopark’ın çalışmalarına yönelik bilgi veren Sezgin Erzan, 41 bin metrekarelik bir alanda teknolojinin sınırlarını zorlayarak yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine imkan tanıdıklarını belirtti. Erzan, bin 500 metrekarelik modern kuluçka merkezi alanıyla girişimciler için ideal bir başlangıç noktası sunulduğunu dile getirdi.

“Firmalara uluslararası proje desteği”

Teknopark faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Erzan, “Teknopark bünyesinde 65’i kuluçka firması olmak üzere 300 teknoloji firması bulunmakta ve bu firmaların yürüttüğü 450 proje ile teknoloji dünyasına yeni bir soluk getirilmektedir. 2 bin 750 nitelikli Ar-Ge personeli ile donatılmış olan Biruni Teknopark, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji alanındaki lider konumunu pekiştirmektedir. Firmaların 35 ulusal ve uluslararası proje desteği ile de güçlü bir ekosistem oluşturulmuştur” dedi.

“Genç yeteneklerin sektörle tanışmasına imkan sağlıyoruz“

Sözlerine devam eden Erzan, “Biruni Teknopark, girişimcilerin Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek iş fikirlerini projelere dönüştürmekte ve uygun fonları bulmalarına yardımcı olmaktadır. Buluşlarınızı ticari değere dönüştürmek ve fikirlerinizi koruma altına almak için gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Akademik ve öğrenci girişimciliğini destekleyen Teknopark, kuluçka merkezi ve prototip atölyesi imkanlarıyla da girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, staj imkanları ile genç yeteneklerin sektörle tanışmasına ve deneyim kazanmasına imkan tanımaktadır” diye konuştu.

Biruni Teknopark’ın geleceğin teknolojilerini bugünden şekillendirdiğini ifade eden Erzan, Türkiye’nin teknoloji haritasında parlayan bir yıldız olarak yükselmeye devam edeceğini söyledi.