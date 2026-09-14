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İNDAK Başkan Yardımcısı Ömer Gürkan, kampın ekipler açısından oldukça verimli geçtiğini belirterek, İnegöl’ü temsil etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gürkan, organizasyonun farklı ekiplerin birbirini tanımasına katkı sunduğunu ve özellikle afetlerde ortak hareket etme yetkinliğini geliştirdiğini söyledi.

İkinci gün ise akredite ekiplerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar ve aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinliklerle birlikte ekiplerin afet anlarında koordineli ve birlikte hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kampa 12 kişilik ekiple katılım sağlayan İNDAK, iki gün boyunca farklı arama kurtarma ekipleriyle birlikte çeşitli etkinliklerde yer aldı. Kampın ilk gününde açılış konuşmaları yapılırken ekipler kendilerini tanıttı ve kamp alanları oluşturuldu.

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