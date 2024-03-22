Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beledisinin Belediye Başkanı Ahmet Elbi, sadece belde halkına özel inşa edilecek TOKİ konutları için kayıtların başladığını duyurdu.

Karabiga’da geçtiğimiz yıllarda ’İlk Evim ve İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 104 konutluk TOKİ projesi başlatılmıştı. Başvuruların il genelinde olması dolayısı ile Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi yeni bir girişimde bulunarak sadece Karabigalılara özel TOKİ projesi için görüşmelerini yaptı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte müjdeyi Aralık ayında duyuran Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Hemşehrilerimizin mağduriyetini ortadan kaldırmak için girişimlerimizi yaptık sadece Karabigalı hemşehrilerimize özel 50 adet konutu Karabiga’mıza kazandırıyoruz Mart ayı itibariyle talepleri toplamaya başlayacağız” demişti.

20 Mart 2024 Çarşamba günü itibariyle ek olarak yapılacak 50 adet TOKİ konutu için talep toplama işlemine başlanırken Başkan Ahmet Elbi yeni dönemde ayrıca 100 konut için daha çalışmalara başlayacağız müjdesini verdi. Başkan Elbi, projede büyük emekleri olan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider’e de teşekkür etti.