KKTC’de liselerde başörtüsüne izin veren “Disiplin Tüzüğü”, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından “kanun gücünde kararname” ile çıkarıldığını ve Meclis onayından geçmediğini gerekçe göstererek, 2’ye karşı 3 oyla iptal kararı verdi. Kararın açıklandığı sırada mahkeme önünde hem destek verenler hem de karara karşı çıkanlar gösteri yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın (KTOEÖS) başvurusuyla gündeme gelen davada, KKTC Anayasa Mahkemesi bugün gerçekleştirdiği oturumda kararını verdi. Mahkeme, Nisan ayında Bakanlar Kurulu tarafından değiştirilen ve liselerde başörtülü eğitimin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün, 2'ye karşı 3 oyla Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.