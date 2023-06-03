Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en prestijli cross yarışı olan BMX World Cup öncesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Murat Kekilli, şarkılarıyla yüzlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en prestijli süper cross kategorisi yarışına ev sahipliği yapan Sakarya Bike Fest programı birbirinden renkli görüntülerle devam ediyor.

MTB, Tour Of’tan sonra BMX

Dağ bisikletinde MTB, yol bisikletinde Tour Of olarak bilinen Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) en fazla izlenen yarışları, geçtiğimiz gün Sakarya'nın yollarında gerçekleştirildi.

Sakarya Bike Fest çatısında buluşan nefes kesen mücadelelere yarın ise dünya genelinden binlerce sporseverin takip ettiği BMX Süper Cross World Cup (Dünya Kupası) yarışı ile devam edecek. Bu mücadele, vadi içindeki mavi pist alanında izleyiciler önünde koşulacak.

3-4 Haziran olarak belirlenen 1. ve 2. tur yarışları öncesinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde görkemli bir lansman gecesi gerçekleştirildi. Dünya ve Avrupa şampiyonu yıldız sporcuların katıldığı gece, ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin konseriyle başladı. Kekilli, şarkılarıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi tribünlerini dolduran yüzlerce kişiye unutamayacakları bir akşam yaşattı. Vadide BMX heyecanının ateşlendiği konser programına Sakaryalılar yoğun ilgi gösterdi.

Vadi sahnesinde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Kekilli, kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere Sakarya'ya duyduğu sevgiyi anlattı. Konseri ailesiyle birlikte izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kekilli’ye günün anısına çiçek ve hediyeler takdim etti. Program bisiklet şovları, yarış tanıtımları ve bisiklet çekilişlerinin yer aldığı lansman töreniyle devam etti.