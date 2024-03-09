Birçok böcek, insanları içgüdüsel olarak beslemek veya korunmak için ısırır. Bu ısırıkların bazıları, insanlar için hayati öneme sahipken, diğerleri küçük enfeksiyonlardan sonra yok olurlar. Ancak, bu ısırıkların her şekilde bazı belirtileri vardır.

Böcek Isırığı Belirtileri

– Kaşıntı

– Kızarıklık

– Şişme

– Ağrı

– Isırık bölgesinde ya da vücudun genelinde yüksek ateş

– Döküntüler

– Mide bulantısı

– Kusma

– Kramp

– Baş dönmesi

– Solunum güçlüğü

– Isırık içinde ve çevresinde irin birikimi

Böcek Isırmasına Ne İyi Gelir?

1. Muz

Kaşıntıdan kurtulmak için kullanılabilecek yiyeceklerden biri muzdır. Muz kabuğu soyulmuş. Bundan sonra, yediğimiz muzun kısmı ezilir ve hamurun kıvamına getirilir. Bu şekilde yaklaşık bir buçuk saat boyunca tutulur ve sonra bu alan temiz su ile yıkanır.

2. Kabartma tozu

Kabartma tozu su ile karıştırılır ve hamur kıvamına getirilir. Bu macun, hatanın ıslandığı alana uygulanır. Bunun yanı sıra, bir lif kabağı, su dolu bir parça su da ekleyebilirsiniz. Bu karışımda banyo yapmak da etkili bir tedavi olacaktır.

Not: Bu tedavi açık bir yara varsa asla kullanılmamalıdır.

3. Böcek ısırığına buz

Dondurucudan çıkarılan buz temiz bir beze sarılarak böcek ısırığının üzerine konur. Bu işlem kaşıntının giderilmesine yardımcı olacaktır.

4. Diş macunu

Diş macunu böcek sokması için çok kolay ve etkili bir çözümdür. Yapmanız gereken tek şey diş macununun bir kısmını parmaklarınızdan alıp, ısırığın ısırdığı bölgeye doğrudan uygulamak. Böcek ısırığı belirtilerine karşı ani rahatlama hissedilecektir.

5. Esansiyel yağlar

Uçucu yağlar böcek ısırıkları için çok yararlıdır. Bu yağların en etkili çay ağacı yağı ve lavanta yağıdır. Bu yağlar hazır alındığında, vücuda zararlı olmayacak kadar seyreltilirler. Bu nedenle, herhangi bir ek tedavi olmaksızın doğrudan böcek caterpiller üzerine uygulanır ve kuruması beklenir. Yaklaşık 15 ila 20 dakika bekledikten sonra, alan su ile durulanır ve daha sonra kurutulur.

6. Çay torbaları

Bir çay poşeti alın ve sıcak suya daldırın. Çay poşeti doğrudan ısırma alanına uygulanır. 30 dakika bekledikten sonra bu alan bol su ile durulanır.

7. Böcek ısırığına ne yapılır: Böcek ısırığına krem

Bazı böcek ısırıkları ile tek sorun kaşıntıdır. Bu ısırıklar için en yaygın tedavi kaşıntı kremidir. Isırık ısırma kaşığı için, bir doktorla görüşerek bir krem veya losyon kullanılmalıdır.

8. Çamur

Su ve toprak çamurla karıştırılır ve bu çamur doğrudan ısırığa uygulanır. Çamur kurutma beklenir ve daha sonra temiz su ile temizlenir ve temiz bir havlu ile kurutulur. Çamur kaşınmayı önlemeye yardımcı olur.

9. Aspirin

Bir aspirin bir kaşık yardımıyla ezilir ve su ile karıştırılır. Hamur haline gelene kadar su ekleyerek karıştırılır ve böcek ısısına yapışarak uygulanır. Etkilenen alana uygulandığında, bu alan bir bezle kaplanır ve nemli bir bezle kaplanır. Ertesi sabah kaşıntı gider.

10. Soğan

Soğanın yarısı kesilir. Yarının iç yarısını böcek ısısının üstüne yerleştirin ve 10 dakika boyunca yavaşça ovun. 10 dakika sonra kişi semptomlardan kurtulacaktır.

11. Nane yağı

Isırganın üzerine birkaç damla nane yağı dökülür ve hafifçe masaj ile uygulanır. Bu, ağrının neden olduğu yanma hissini soğutmaya yardımcı olacaktır.

12. Sarımsak

Sarımsak, antibiyotik bileşenleri içerir. Bu nedenle sarımsak kızartması etkili olacaktır. Sarımsak, böcek ısırmasıyla bulaşabilen herhangi bir bakteri veya virüs için bir önlem olarak etkilidir.

13. Şeker

Bir bez parçası nemlendirilir ve bir karışım sağlamak için küp şeker ile sarılır. Isırma alanı bu bezle sarılır. Tedavi ağrılı ve şişlik işe yaramıyor.

14. Patates

Çiğ patatesler yarımlara bölünür ve böceklerin sıcaklığının üstüne yerleştirilir, böylece bir yarının içi çakışır. Bu ağrı ve kaşıntıyı önlemeye yardımcı olur. Bu aynı zamanda ısırık bölgesinde şişmeyi de azaltır.

15. Elma sirkesi

Bir elma topun içine batırılmış bir pamuk top iyice ıslatılır. Ardından, böcek ısısının bulunduğu alanı temizlemek için bu pamuk topuna hafifçe masaj yapın. Temiz, yumuşak, lifli bir bezle sıcağı tamamen sarın ve yarım saat bekleyin.

16. Sirke karışımı

Bazı mısır unu ile yaklaşık aynı miktarda elma kuş üzümü eklenir ve karışım kalın bir hamur haline gelene kadar iyice karıştırılır. Hamur etkilenen bölgeye hafifçe uygulanır. Daha sonra ılık su ile durulanır ve temiz, yumuşak lifli bir havlu ile kurutulur.

17. Su

Su, kaşıntı ve ağrıyı azaltmada ve bazen tamamen ortadan kaldırarak etkili bir elementtir. Böcek ısısının bulunduğu alan, ısırıldıktan hemen sonra bol su ile iyice temizlenmelidir. Eğer bu ilk ısırık zehiri zehirli ise, zehirin bir kısmı, kana müdahale etmeden vücudun dışına atılabilir.

Not: Su cildinizi yakmayacak sıcaklıkta olmalıdır.

18. Sterilize işlemi

Isırık bölgesi sabunlanmalı ve yıkanmalıdır. Çünkü enfeksiyon riski vardır ve ısı onu önlemek için sterilize edilmelidir. Bu nedenle, alan bol su ile ıslatılmalı ve nazikçe yıkanmalıdır.

19. Aloe vera

Aloe vera yaprağı ezilir ve daha sonra hamur kıvamına kadar yoğurulur. Bu macun ısırma alanına uygulanır.

Böcek Isırıklarına Karşı Önlemler

– Böcekler, ayak kokularına gelir. Bu, hijyen ve böcek koruması için yatmadan önce ayaklarınızı yıkamanız gerektiği anlamına gelir.

– Cilde zararsız olan sivrisinek kovucularının kıyafetsiz yerlere konması gerekir.

– Etkilenen bölge çizilmiyor.

– Güçlü parfümler giymekten kaçının.

– Dış mekanda uzun çizme veya uzun çorap giymek gereklidir.

– İçecek ve yiyecek kutularının kapakları kapalı tutulmalıdır.

– Arı kovanına veya herhangi bir böcek habitatına zarar vermemeye dikkat edin.

– Böceklerden etkilenmemesi için renkli giysiler veya çiçek baskılar kullanılmamalıdır.