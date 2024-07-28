Livaneli Vakfı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen III. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, RamadaResortWyndham Bodrum’da geniş bir katılımla gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Edebiyat ve Müzik temasıyla yapılan etkinliğin ilk gününde INA Sualtı Arkeoloji Enstitüsünde açılış kokteyli gerçekleşti.

Kokteylde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sanatçı Zülfü Livaneli ve Sanatçı Harun Tekin ile İngiltere Türkiye Eski Büyükelçisi Peter Westmacott açılış konuşmaları gerçekleştirerek etkinliğin 3.sünde Bodrum’da bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası’nın klasik müzik sunumunu dinleyen konuklar, Sıla Gençoğlu ve Zülfü Livaneli’nin sürpriz düetiyle keyifli dakikalar yaşadı.

RamadaResortWyndham Bodrum’da sabah saatlerinde başlayan ikinci gün etkinliklerinde ise iki oturum halinde “Edebiyat ve Müzik”konuşuldu.

Açılış konuşmalarının gerçekleştiği ikinci gün etkinliğinde, Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule-Bucak, edebiyat ve müziğin tarih boyunca ilişki içerisinde olduğunu belirtirken, “Akdeniz Edebiyat Günlerinin 3.sünü düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Bodrum Belediye BaşkanıTamer Mandalinci ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile tüm belediye çalışanlarına iş birlikleri için teşekkür ederim.” dedi.

“KENTİMİZİN HAZİNELERİNİ KORUMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Etkinlikte konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Akdeniz Edebiyat Günleri gibi büyük emeklerle donatılmış organizasyonlara ev sahipliği yapmak ve bu organizasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak gayretinde olduklarını belirtirken şunlara değindi:

“Biz yerel yöneticiler, kentimizin hazinelerini korumak için var gücümüzle çalışmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. İçerisinde varlığını hissettirdiğimiz etkinlik ve organizasyonlarda kentimizin kültür ve sanat ayağına yakışır bir tavır almayı ilke edindik. Kentimizde yaşamını sürdürmüş ve eserlerinin yaratım sürecini Bodrum’da geçirmiş olan, isimleri Bodrum ile birlikte anılan yaratıcı ustalar, sanatçılar, edebiyatçı ve tarihçiler kentimizin tanıtımına ve isminin kalıcı olarak hafızalara kazınmasına büyük katkı sunmuşlardır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan tüm edebiyat ve müzik üstatlarına, Bodrum’un sanat ve edebiyatla yoğrulması için çaba harcayan tüm dostlara ve tabii ki siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Sözlerini Zülfü Livaneli’nin besteleyip seslendirdiği “Güneş topla benim için”şarkısıyla bitiren Başkan Mandalinci, genç bir belediye başkanı olarak ülkesine faydalı olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalacağını belirtti.

Edebiyat ve Müzik temalı söyleşinin birinci oturumunda Sanatçı Zülfü Livaneli, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdiresi AleksandraIlina, Müzikolog- Piyanist HenningSchmiedt edebiyat ve müziğin tarihten bu yana büyük bir ilişki içerisinde olduğundan bahsetti.

3. UluslararasıAkdeniz Edebiyat Günlerinin ikinci oturumuna Sıla Gençoğlu, Teoman ve Müzikolog Paris Konstantinidis katılarak müziğin hayatımızdaki yeri ve edebiyatın müziğe yansımalarına dair görüşlerini paylaştı.

Söyleşi sonunda kapanış konuşmaları yapılırken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Hep beraber sanata müziğe edebiyata doyduk. Büyük özveriyle hazırlanan bu güzel etkinliğin programlanmasında, hazırlanmasında, uygulanmasında yer alan Muğla Büyükşehir Belediyemizin, Bodrum Belediyemizin ve Livaneli Vakfının tüm emekçilerine minnettarım.” diyerek “Edebiyat yolunuz, müzik de dostunuz olsun!” sözleriyle konuşmasına son verdi.

2024 yılı Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, geniş bir katılımla gerçekleşen aile fotoğrafıyla son buldu.