Beykoz’un meşhur tadı Tarihi Kanlıca Yoğurdu’nun tanıtıldığı “7. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali” eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yaptı. Vatandaşa Kanlıca Yoğurdunun ikram edildiği festivalde müzisyen Volkan Arslan sahne aldı.

Boğaz’da bir lezzet klasiği olan “7. Beykoz Kanlıca Yoğurt Festivali” Kanlıca meydanında başladı. Karadeniz Müziği’nin sevilen sesi Volkan Arslan’ın konser verdiği festivalde, 5 bin kişilik yoğurt ikramı ve çocuk etkinleri yer aldı. Beykoz Belediyesi tarafından ilçeye özgü Tarihi Kanlıca Yoğurdu’nun tanıtımına katkıda bulunmak ve nostaljik lezzeti gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen festival ilçede tarımı canlandırmayı da hedefliyor.

Osmanlı döneminde, Boğaziçi’nin sayfiye yeri Kanlıca sırtlarında otlayan keçilerin sütünden mayalanan ve pembe rengiyle bilinen Kanlıca yoğurdu, gerek saray eşrafı gerek halk tarafından rağbet görüyor. Günümüzde de farklı aile işletmeleri tarafından yaşatılan geleneksel lezzeti tatmak için İstanbul’un birçok yerinden ziyaretçiler yılın her döneminde Beykoz’a geliyor. Çeşit olarak sadesi ve pudra şekerlisi gözde olan yoğurdun ballı ve reçelli seçenekleri de bulunuyor.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Tarihi Kanlıca Meydanı’nda yapılan festival, yoğurt ikramıyla başladı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın tarihi meydanda ilçe sakinleriyle buluştuğu festivalde çocuklar için renkli gösteriler sergilendi. Etkinlik çerçevesinde Karadeniz Müziği’nin başarılı ismi Volkan Arslan, son albümünden şarkıların yer aldığı hareketli ve eğlenceli bir konser verdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Murat Aydın, “Dün bugüne geldi, kültür anlamında dünü bugüne taşıdık. Bugünü, bu güzel hatıraları da geleceğe aktaracak olan çocuklarımızdır. Eğer sizler onların elinden tutup buraya getirmemiş olsaydınız bu kültürün devamlılığı sağlanamazdı. Yani sadece çocukları gezdirmeye getirmiş değilsiniz, aynı zamanda kültürümüzün bugünümüzün geleceğe aktarılmasına da katkı vermiş oluyorsunuz. Bu etkinliklerle yoğurtçuluğun yoğurdun üretiminin bereketinin Beykoz’umuzda ve Kanlıca’da devam etmesini sağlamış oluyoruz” dedi.