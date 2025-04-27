Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, gırtlak kanserinin genellikle basit bir boğaz enfeksiyonu ya da geçici ses kısıklığı sanılarak ihmal edildiğini belirtti. Doç. Dr. Mehmet Emin Kalender, "Oysa bu tür belirtiler bazen vücudun ciddi bir hastalık için verdiği ilk sinyaller olabilir. Erken tanı, tedavi başarısında en büyük etkendir" dedi.

"3 haftadan uzun süren ses kısıklığını hafife almayın"

Özellikle 3 haftadan uzun süren ses kısıklığı, boğazda takılma veya yanma hissi, yutma güçlüğü, boyunda şişlik, kronik öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Kalender, bu tür semptomların özellikle sigara ve alkol kullanan bireylerde daha da ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Kalender, "Toplumda genellikle ses kısıklığı kendi kendine geçer düşüncesiyle önemsenmiyor. Ancak bu süreçte hastalık ilerleyebiliyor. Gırtlak kanseri erken evrede fark edilirse, hem cerrahi hem de radyoterapiyle yüksek oranda başarı sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Sigara başlıca risk faktörü"

Gırtlak kanserinde en büyük risk faktörünün sigara kullanımı olduğuna dikkat çeken Dr. Kalender, "Sigara yalnızca akciğerlere değil, baş ve boyun bölgesine de ciddi zarar verir. Özellikle 40 yaş üzeri, uzun süreli sigara içicilerinde risk ciddi şekilde artar. Alkol kullanımı da bu riski artırır" şeklinde konuştu.

"Toplum bilinçlenmeli, erken tanı hayat kurtarır"

Toplumun bu konuda bilinçlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Kalender, "Her boğaz ağrısını basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirmek hastalığın ilerlemesine neden olabilir. İnsanlar kendi bedenlerini tanımalı, geçmeyen belirtileri ciddiye almalı. Uzun süreli ses değişikliği veya boğazda geçmeyen rahatsızlık varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" dedi.

"Yaşam kalitesi korunabiliyor"

Gırtlak kanserinde erken teşhis sayesinde ses ve yutma fonksiyonlarının korunabildiğini belirten Dr. Kalender, modern tedavi yöntemlerinin hastaların yaşam kalitesini yükselttiğini ifade etti. Kalender, "Artık erken tanı sayesinde organ koruyucu tedaviler mümkün hale geldi. Bazı durumlarda cerrahiye bile gerek kalmadan sadece radyoterapi ile tamamen iyileşme sağlanabiliyor" ifadelerine yer verdi.

"Belirtileri göz ardı etmeyin"

Dr. Kalender, son olarak şu çağrıyı yaparak, "Boğazınızda bir gariplik mi hissediyorsunuz? Konuşurken zorlanıyor musunuz? Bunu göz ardı etmeyin. Vücudunuz size her zaman sinyaller gönderir. O sinyalleri duymak hayatınızı kurtarabilir" diye konuştu.