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Bölge Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, TIR’da bulunan şekerler çevreye saçıldı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten İnegöl istikametine seyir halinde olan İzzet Ö. yönetimindeki 16 BVV 696 plakalı şeker yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan TIR, yol kenarındaki yağmur suyu kanalına uçtu.

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