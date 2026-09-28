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Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı adli makamlara teslim oldu.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ, TESLİM OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda, hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül tarihinde Karadağ'a çıktığı tespit edilmişti.

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