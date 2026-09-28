Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturması kapsamında, Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın malvarlığına tedbir konuldu. Melis Sandal adına, toplam 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 TL çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 TL toplam kâr kaydı olduğu tespit edildi.

Çıkan haberlerin ardından Yeşim Salkım sinirlerine hakim olamadı ve geçmişten yaşadıklarını tek tek anlattı. Salkım Melis Sütşurup Sandal'ı ifşa etti.

"MUSTAFA SANDAL YÜZÜME BAKMIYOR"

Yeşim Salkım paylaşımında şunları söyledi: "Sen, annen, baban, Cihan SütŞurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede? Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta rahmetli Erol Köse'yi düğüne çağırıp beni neden çağırmadığınızın da sebebi belli oldu. 2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum. Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız."