Geçtiğimiz aylarda YouTube'da yayınlanan "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken Deniz Göktaş hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

YURT DIŞI DÖNÜŞÜNDE TUTUKLANMIŞTI

Yurt dışından Türkiye’ye döndüğü sırada gözaltına alınan Deniz Göktaş, soruşturma kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Göktaş için geçtiğimiz hafta tahliye kararı verilmiş, ancak savcılığın itirazının kabul edilmesi üzerine yeniden tutuklanmasına karar verilmişti.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Bugün ilk kez hâkim karşısına çıkan Göktaş’ın tahliyesine karar verildi.

11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Gelişmeler takip edilirken Göktaş hakkında iddianame hazırlanmıştı. Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamalarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili, YouTube'da yer alan bir videodaki söylemlerinin "eleştiri sınırlarını aşan ve Cumhurbaşkanı'nın toplum nezdindeki şeref, onur ile saygınlığını rencide edecek boyutta" olduğu kaydedildi.

'CANLI BOMBA' SÖZLERİ DE YER ALDI

Şüphelinin "Ölü Deniz" isimli gösterisindeki "Hala korkuyorum. Canlı bombalar ama en çok da oruç tutan canlı bombalardan korkuyorum. Çünkü normal canlı bombalardan Taksim'e, meydanlara, kalabalık yerlere gitmeden kaçabilirsin ancak oruç tutan canlı bombaların nerede patlayacağı belli olmaz." şeklindeki sözleri aktarılan iddianamede, Göktaş'ın "halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici" söylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Göktaş'ın başka bir videoda, halkın büyük bir kesiminin benimsediği İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le ilgili halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Göktaş'ın İslam dininin inanışına göre denize haşemayla giren kadınlarla ilgili sözlerine yer verilen iddianamede, halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici söylemlerde bulunduğu, ifadesinde de "dalgıç" kelimesinden denize haşemayla giren kadınları kastettiğini ikrar ettiği belirtildi.

500'Ü AŞKIN CİMER ŞİKAYETİ YAPILMIŞ

Şüphelinin gösterisinde sarf ettiği bu sözlerin toplumsal barışı zedeleyici, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı mahiyet arz ettiği, dini inançları gereği denize kapalı kıyafetle giren kadınları hedef alıp, nefret söyleminde bulunduğu, bu nedenle 500'ü aşkın CİMER başvurusunun yapıldığı anlatılan iddianamede, Göktaş'ın sarf ettiği sözlerin toplumun geniş kesimlerinde infial uyandırmaya elverişli olduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikeyi ortaya çıkardığının anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, Göktaş'ın gösterisinde, kamuoyunda "Daltonlar çetesi" olarak bilinen grupla ilgili sözlerine yer verildi.

Suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven ve meşru gösteren ifadelerin kullanıldığı belirtilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.