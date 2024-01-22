ORC Araştırma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayının Murat Kurum olarak belirlenmesinin ardından gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. 15-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 950 kişiyle yapılan ankette, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu soruldu.

Ankete katılanların yüzde 38.9'u, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 37.2'si ise Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u tercih edeceğini ifade etti. Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise Zafer Partisi'nin adayının yüzde 4.1 oy oranına sahip olması oldu.

Ortaya çıkan verilere göre, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında başa baş bir yarış yaşanması beklenirken, İYİ Parti adayının oy oranı ise yüzde 4.1 olarak kaydedildi.