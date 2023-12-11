Eşsiz bir ahenk içerisinde can bulan denizi, tabiatı, modern olanakları ve tarihiyle unutulmaz anlar yaşatan Akkum Plajı, Akkum gezilecek yerler listesinin başında geliyor. Muhteşem bir koyun içinde yer alan, ayrıca rüzgar sörfüne olanak tanıyan mavi bayrak ödüllü plajın farklı köşelerinde, harika vakit geçirebileceğiniz atmosferlere erişebilirsiniz.

Akkum’da Gezilecek Yerler

İlginizi çekebilecek pek çok popüler noktaya da yakın lokasyonda olan ünlü plajın çevresinde erişebileceğiniz güzelliklerin bazılarını ise şunlar oluşturuyor:

l Seferihisar hakkında pek çok tarihi bilgi sunan dünyaca ünlü Teos Antik Kenti

l Gezi, yeme-içme ve Yunanistan Samos Adası’na geçiş olanaklarını bir arada sunan Teos Marina

l Nostaljik dokusuyla beğeni kazanan Sığacık Kalesi ve taş evlerin cenneti Kaleiçi sokakları

l Diğer iki kapısı Kuşadası ve Ayasılık’a çıkan Seferihisar Kalesi

l Bahçesinde yer alan şirin kafeteryasıyla sevilen Tarihi Değirmen

Gezilerinizden vaktiniz kalırsa; gezi rotanızı çok daha geniş kılarak kapsamlı bir Seferihisar tatiline adım atabilirsiniz. Bu bağlamda önerebileceğimiz noktaların birini, Akkum otel adresinize harika bir dinamizmle dönebilmenizi sağlayan Karakoç Kaplıcaları oluşturuyor. Aynı zamanda termal kaynaklarıyla ünlü Seferihisar’da şifa sunan Karakoç, semt merkezine yalnızca 16 km mesafede yer alıyor. Hazır gitmişken yakın lokasyonda yer alan Gödence Köyü’nü de ziyaret edebilir, şarap ve zeytinyağların tadına bakma olanağına erişebilirsiniz. Hikayesini mutlaka dinlemeniz gereken Karantina Adası ise ziyarete değer bir diğer ünlü lokasyon.