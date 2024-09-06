Mobil cüzdan uygulamalarından BonusFlaş’a yeni özellikler eklendi.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Türkiye’nin yaygın kullanılan mobil cüzdan uygulamalarından BonusFlaş üzerinde geliştirdiği özelliklerle bir yeniliğe daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre; Garanti BBVA müşterileri bundan böyle başka banka kartlarını da BonusFlaş uygulamasına kaydederek QR ile ödeme yapabiliyor. BonusFlaş kullanıcıları sahip oldukları başka banka kartlarıyla da, güvenli, pratik ve hızlı ödeme yöntemi olan QR ile ödemelerini gerçekleştiriyor. Kullanıcılar, BonusFlaş’ın yeni özelliği sayesinde, ödeme esnasında banka ve kredi kartlarını cüzdandan çıkarmaya ve cep telefonlarına farklı bir mobil cüzdan uygulaması yüklemeye ihtiyaç duymadan, temassız ve hızlı ödeme yapabiliyor. Kullanıcıların BonusFlaş’ta QR ile ödeme yapabilmesi için kartlarını bir kez uygulamaya kaydetmesi yeterli oluyor.

BonusFlaş’ın yeni özelliği ile ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik “Ödeme sistemleri alanında geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle Garanti BBVA müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken, ödemeleri ‘görünmez’ kılma hedefimizi de sürekli ileriye taşıyoruz. Hâlihazırda barındırdığı özellikleriyle Türkiye’nin alanında öncü mobil cüzdan uygulaması olan ve bugün 5,5 milyonun üzerinde Garanti BBVA kullanıcısının telefonunda yer alan BonusFlaş, şimdi de başka banka kartlarıyla QR ile ödeme imkânı sunarak, kullanıcılarına yeni bir kolaylığın kapısını açıyor. Garanti BBVA müşterileri artık, sahip oldukları herhangi bir banka kartını da BonusFlaş uygulamasına kaydederek, Garanti BBVA kartları haricindeki kartlarıyla da QR ile ödeme yapmanın kolaylığını yaşayacak. GÖSAŞ’ın Garanti BBVA için geliştirdiği ürünlerle, bugüne dek sektöre yön veren birçok ilke imza attık, bundan sonraki süreçte de yenilikçi teknolojilerimizle geliştirdiğimiz çözümlerle Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.