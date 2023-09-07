26 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ayşegül A., yaşadığı sosyal medya deneyimi ile büyük bir şok yaşadı. 1 Haziran akşamı, Instagram üzerinden "Ezgi" rumuzuyla iletişim kurduğu kişiden aldığı tanışma mesajı, hayatını alt üst etti.

Karşısındaki kişi İbrahim S. olarak tanıttı ancak hesabında "Ercan" rumuzunu kullanıyordu. İbrahim S., genç kadına kendisiyle tanışmak istediğini belirtti ve cep telefonu numarasını verdi. Ayşegül A., aldığı bu mesaja şaşkınlıkla karşılık verdi ve kendisine şaka yapıldığını düşünerek, "Kimle, benimle mi tanışacaksın? İn misin, cin misin?" diye sordu.

İbrahim S. ise ilginç soruya şaka dolu bir yanıt vererek, "Evet cinim, odanda yaşıyorum" dedi. Ayşegül A., bu yanıtı gerçek olarak algılayarak büyük bir şok yaşadı ve polise gitmeyi düşündüğünü ifade etti. Karşı taraf ise şakayı devam ettirerek, "Polise söylesen onlar da beni göremez" şeklinde karşılık verdi.

Bu olayın ardından Ayşegül A.'nın psikolojisi alt üst oldu ve İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Ayrıca bir ay önce evinde muska bulduğunu ve evine giremediğini belirten genç kadın, İbrahim S.'nin evine kalmaya başladığını iddia etti.

Ayşegül A., yaşadığı bu korkunç deneyim nedeniyle aşırı korktuğunu ve İbrahim S.'yi engellediğini belirterek, "Daha önce de benzer durumlardan korktuğum için doktora gidip muayene oldum. Sosyal medyada psikolojik olarak rahatsız edici kelimeler kullanması nedeniyle şikayetçiyim" dedi ve savcılığa başvurdu.

İbrahim S. ise sosyal medya üzerinden sık sık kadınlara mesaj yazdığını belirterek, "Korktuğunu bilsem böyle bir mesaj atmazdım. 'İn misin, cin misin' diye sorunca odamda olduğumu söyledim. Bilsem böyle bir tepki alacağımı düşünmezdim. Sonrasında özür diledim ve korkmaması için canlı görüşmeyi teklif ettim, ancak Ayşegül vesvese yapmaya devam etti" şeklinde kendisini savundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu ilginç olayı "huzur kaçırma" suçu kapsamında soruşturmaya başladı. Olayın Ayşegül A.'nın Ordu'dayken gerçekleştiği belirtilirken, dosya Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.