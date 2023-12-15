Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Booking.com’da otelinizin üst sıralarda çıkması otelinizin gelirini arttırmada büyük rol oynar. Oteliniz arama sonuçlarında ne kadar üst sıralarda görüntülenirse, konaklamak için otel arayan kişilerin sizi tercih etme olasılığı o doğrultuda artar. Bu tıpkı bir e-ticaret sitesinin Google aramalarında üst sıralarda çıkmasıyla aynıdır. Google belirlediği algoritmaları baz alarak siteleri sıralıyor ve kullanıcılara gösteriyor. Booking.com’da Google gibi kendi belirlediği sıralama kriterlerine uygun olan otelleri üst sıralarda kullanıcıya gösteriyor.

Bu yazımızda detaylı olarak Booking.com’un otelleri hangi sıralama faktörlerine göre kullanıcıya gösterdiğini anlatacağız.

Booking.com Sıralamasına Etki Eden 7 Faktör

Booking.com veri tabanında farklı ülkelerin farklı şehirlerinden milyonlarca otel bulunuyor. Bu otelleri kullanıcının ülke veya şehir baz alarak yaptığı aramalarda 7 farklı kritere göre sıralıyor. Bu 7 farklı kriterin sonucunda oluşturulan algoritma ile kullanıcılar her aramada farklı otelle karşılaşırlar.

Booking.com’un bu 7 farklı kriterden en çok önem verdiği 3 madde; fiyat, müsaitlik ve fotoğraflardır.

Şimdi bu 7 farklı kriteri en önemlilerinden başlayarak ayrıntılı olarak anlatalım.

1.) Fiyatlar: Daha doğrusu rekabetçi fiyatlar. Booking.com sizinle aynı seviyede olan otellere göre fiyatınızın biraz daha düşük olmasının sıralamada size avantaj sağlayacağını söylüyor. Yani rekabetçi bir politika sizi her zaman üst sıralara çıkaracaktır.

2.) Müsaitlik: Potansiyel rezervasyonları hiçbir zaman geri çevirmeyin. Bu madde sıralama kriterlerini etkileyen belki de en önemli maddedir. Oda sayınız az veya odalarınızı farklı periyotlarda satışa kapatıyorsanız bu sıralamadaki konumunuza olumsuz olarak etki edecektir. Booking.com bu kriteri haklı olarak, kullanıcıyı siteden kaçırmamak istediği için koymuştur. Bu kriterdeki olumsuzluğu ortadan kaldırmak için her zaman odalarınıza yüksek sayıda müsaitlik vermelisiniz.

3.) Fotoğraflar ve İçerik: Potansiyel misafirler her zaman mükemmel ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar görmek ister. Eğer otelinizin fotoğrafları profesyonel çekilmemiş ve yüksek çözünürlüklü değilse bu sıralama da sizi geriye atacaktır. Aynı zamanda Booking.com’da yer alan tanıtım sayfanızın içeriklerinin tam olarak eksiksiz doldurulmuş olması büyük önem arz etmektedir. Booking.com extranet’inde yer alan içerik skorunuzun %100 olması sizi her zaman rakiplerinizden daha avantajlı duruma getirecektir.

4.) Komisyon: Booking.com’un rezervasyon başına aldığı komisyon %15’tir. Fakat bu oran esnektir ve bu oranı yükseltebilir yani değiştirebilirsiniz. Komisyon oranızı belirli bir stratejiye göre arttırmak otelinizin sıralamadaki konumuna direkt etki eder. Yani booking.com komisyon oranı yüksek olan otelleri öne çıkararak otel pazarlamanıza katkıda bulunur. Otel doluluğunuzun yüksek olduğu dönemlerde komisyon oranlarınızı azaltarak karlılığınızı yükseltebilirsiniz.

5.)Düzenli Ödeme: Booking.com’a ödemeniz gereken komisyon miktarlarını zamanında ve düzenli olarak yapmanız sizin avantajınıza olacaktır. Zira zamanında ve düzenli ödenmeyen komisyon miktarları sıralamanızın olumsuz etkilenmesine sebebiyet verecektir.

6.) Dönüşüm Oranı: Booking.com üzerinden otelinize yapılan rezervasyonların, booking.com yer alan otel tanıtım sayfanızı ziyaret edenlerin sayısına oranına dönüşüm denir. Kısaca özet geçmek gerekirse; rezervasyon yapanların, sayfanızı ziyaret edenlere oranı dönüşüm olarak adlandırılmaktadır. Bu oran ne kadar yüksek ise booking.com da ki sıralamanız o kadar iyi olur. Çünkü bu oran tanıtım sayfanızın kullanıcıyı ikna edebilen, pazarlanmaya müsait olduğunu gösterir.

Dönüşümü arttıran en önemli unsur; otelinizin booking.com’da ki puanı ve aldığı olumlu değerlendirmelerdir. Otelinizde konaklamak isteyen booking.com kullanıcıları muhakkak otelinizi tecrübe etmiş kişilerin yorumlarına ve derecelendirmelerine önem verecektir.

Dönüşüm oranını sayılarla ifade edelim; booking.com da ki tanıtım sayfanızı 1 ayda 10.000 kişinin ziyaret ettiğini varsayalım. Bu ziyaretçilerin 125’i rezervasyon yapmış olsun.

Bu durumda otelinizin booking.com’daki dönüşüm oranı 125/10.000= %1.25 oluyor.

Sayfanızdaki dönüşüm oranınızın artması için içerik maddemizde anlatılanlara önem vermeniz gerekmektedir. 7.) İptaller: Yapılan rezervasyonlar ister otel tarafından ister kullanıcı tarafından iptal edilmiş olsun, booking.com bunu hoş görmemekte.. Ne olursa olsun iptal sayınızın çok olması sizin üst sıralarda yer almanıza mani olacaktır. Eğer misafirin kredi kartından dolayı bir sorun oluştuysa ve sizin de müsaitlik durumunuz varsa rezervasyonu iptal etmeden beklemeniz daha iyi olacaktır. İptal etmeden önce misafir ile iletişime geçmeniz daha faydalı olacaktır. Böylelikle hem kendi kazancınızdan olmamış olacaksınız hem de booking.com’daki sıralamanıza olumsuz etki yaratmamış olacaksınız.