23 Ekim’de 5. duruşması yapılacak Booking.com’un yetkilileri, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız” dedi.

Booking.com yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Türkiye ile uluslararası çaptaki çalışmalarımız devam edecek. Türkiye’nin göz alıcı doğal güzellikleriyle eşsiz kültürünü keşfetmek için tüm dünyadan burayı ziyaret edecek seyahatçilere aracı olmayı sürdürüyoruz. Türkiye’deki kullanıcılarımız da uluslararası seyahatlerinde hizmetlerimizden yararlanabilirler” diye ekledi. Türkiye’de hizmet veremediklerini anımsatan yetkililer, “Umuyoruz ki yakında ülke içi seyahatlere ilişkin servislerimizi tekrar sunacağız. Bu kapsamda Türkiye’deki resmi kanallarla diyaloğumuzu açık tutmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin Türkiye içinde kullanıma tekrar açılması için uzlaşma sağlanacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.