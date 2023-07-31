Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yapılandıran mükellefler için kritik bir hatırlatma: Borç yapılandırması kapsamında yer alanların, ilk iki taksiti bugün itibarıyla ödemeleri gerekiyor. Bu iki taksitin gün sonuna kadar ödenmemesi halinde, yapılandırma hakları geçersiz olacak ve özel ödeme imkanlarından yararlanma şansları ortadan kalkacak.

3 Temmuz tarihinde sona eren başvuru süresiyle beraber, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırma fırsatı sunulmuştu. Bu kapsamda yapılandırılan borçlar, peşin veya aylık dönemlerle 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

Eğer peşin ödeme seçeneğini tercih edenler, bugün (31 Temmuz) kadar yapılandırılan borçlarını tamamını öderlerse, katsayı uygulanmayacak ve yüzde 90 indirimden faydalanabilecekler.

Taksitli ödemeyi tercih edenler için ise ilk iki taksitin, bugün gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Bu önemli adımı atlamaları durumunda, yapılandırmadan yararlanma hakkı ellerinden kayacak.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapmak mümkün olsa da, bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması ile ödeme imkanı bulunuyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet ve telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi çeşitli alternatif ödeme kanalları ile vergi dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden de yapılandırılan borçlar ödenebiliyor.

Son hatırlatma, 2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresinin de bugün (31 Temmuz) dolacağıdır. Ayrıca 2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek.