7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi borcu bulunan mükelleflere borçlarını yapılandırma fırsatı sunuluyor. Son başvuru tarihi 7300 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Haziran 2023’e kadar uzatılan yapılandırma kapsamında borçların peşin ödemesi halinde, gecikme faizinde yüzde 90 oranında indirim sağlanmasının yanında ayrıca 48 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.

Söz konusu kanundan Büyükşehir Belediyesi’ne İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, İşgal Harcı, Kiralar, İdari para cezaları, Harcamalara Katılma Payı, Katı ve Tıbbi Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücretleri, Ecrimisil Gelirleri; Hal Rüsumları ve Tüm Harçlar ve Gelir Tarifesine göre tespit edilen ücretlerle ilgili borcu bulunan mükellefler yararlanabilecek.

Vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan alacaklar için uygulanacak yapılandırmada, ilk taksit ödeme tarihi olan 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (Yİ-ÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde yüzde 90’lık indirim yapılacak. Yapılandırılan borçlar için ödemeler aylık dönemler halinde (her ay) 12, 18, 36, 48 eşit taksit şeklinde ödenebilecek.

İlk taksit ödeme tarihi olan 31 Temmuz 2023’e kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi bir faiz hesaplanmayacak olup, anaparanın yüzde 25’i indirilecek.

Yapılandırma uygulamasından yararlanacak mükellefler, daha detaylı bilgi ve başvuru formuna https://www.bursa.bel.tr/duyuru/7440-sayili-kanun-kapsaminda-borclarin-yeniden-yapilandirilmasi-rehberi-32768 adresinden ulaşabilecek.

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