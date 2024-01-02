Siz Borderline (sınırda) kişilik bozukluğu (Borderline Personality Disorder) ne demek diye sormadan biz hemen açıklayalım, Borderline için kısaca zihinsel bir rahatsızlıktır demek en doğrusu olacaktır. Ergenlik (hem kadınlarda hem de erkeklerde) döneminde veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve duygusal kararsızlıklar, dürtüsel davranışlar, çarpık bir imaj ve istikrarsız özel hayat şeklinde ortaya çıkar. ABD Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 1,6’sı bu kişilik bozukluğuna sahip.

Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğunun (BPD) Sebebi Nedir?

Araştırmacılar hala borderline’ın kesin nedenlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Genetik, çevresel faktörler ve serotonin hormonundaki dengesizlikler dahil olmak üzere birden fazla faktörün bu hastalığa sebep olabileceği düşünülüyor.

Genetik

Bu kişilik bozukluğu, genetik sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Journal of Personality Disorders Trusted Source’da yayınlanan borderline sendromu olanlara dair yapılan bir araştırma, bu bozukluğun genetik kodlardan kaynaklandığını öne sürüyor.

Çevresel Faktörler

İstikrarsız (sürekli taşınan veya boşanmış ebeveynleri olan), istismarcı veya ihmal edildiği bir ortamda büyümek, bir bireyin borderline kişilik bozukluğuna sahip olma riskini artırabilir.

Serotonin Hormonunun Seviyesindeki Anormallikler

Serotonin, ruh halini düzenlemeye yardımcı olan bir hormondur. Serotonin üretimindeki anormallikler borderline rahatsızlığının oluşmasının sebebi olabilir.

Kimler Borderline Riski Altındadır?

Aşağıdaki durumlarda borderline hastalığına sahip olma ihtimaliniz artacaktır:

Borderline hastalığına sahip bir aile üyeniz varsa

çocukken duygusal olarak dengesiz bir ortamda yetiştiyseniz

çocuklukta sürekli aileniz tarafından ihmal edildiyseniz

çocukken duygularınız istismar edildiyse

Belirtileri Nelerdir ve Teşhisi Nasıl Yapılır

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin kayıtlarına göre, aşağıdaki kriterler borderline kişilik bozukluğunun tüm belirti ve semptomlarıdır:

Kararsız ve istikrarsız ilişkileriniz varsa, yani ilişkilerinizde sürekli iki kişi arasında kalıyorsanız,

Kararsız bir benlik imajınız veya öz kimliğiniz varsa,

Hayatınızın en az iki alanında kendine zarar verebilecek şekilde dürtüsel davranışlar sergiliyorsanız. Örneğin, çok fazla para harcıyor veya uyuşturucu maddeler kullanıyorsanız,

İntihar veya kendini yaralama girişiminiz varsa,

Ruh haliniz ve modunuz sürekli değişiyorsa,

Sık sık kendinizi boşlukta hissediyorsanız.

Öfkenizi kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız veya sebepsiz yere ciddi şekilde sinirleniyorsanız.

Strese bağlı paranoya dönemleriniz oluyorsa.

Borderline kişilik bozukluğu teşhisi konulabilmesi için yapılan testin (testlerin) sonucunda, bu belirtilerden en az beşini karşılamanız gerekir.

Doktorunuz bu hastalığa sahip olabileceğinizi düşünürse, muhtemelen sizi bir psikoloğa yönlendirecektir. Teşhis koyabilirler, muhtemelen size sorular soracaklar ve duygusal-davranışsal geçmişinizi analiz edecekler.

Nasıl Tedavi Edilir?

Sağlık danışmanınız, psikoterapi, ilaç tedavisi veya hastaneye yatış dahil olmak üzere bir veya birden fazla tedavi şekli önerebilir.

Psikoterapi

Psikoterapi, borderline kişilik bozukluğunun ana tedavi yöntemidir. Ruh sağlığı uzmanınız size şu psikoterapi yöntemlerinden birini önerecektir: bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranış terapisi ve şema odaklı terapi.

Bilişsel davranışçı terapi, kendiniz veya başkaları hakkında sahip olabileceğiniz olumsuz inançları, davranışları ve yanlış algıları tanımlamanıza ve değiştirmenize yardımcı olur. Kızgın, güvensiz, endişeli veya intihara meyilli hissettiğinizde size sağlıklı tepki verme yollarınu ve hangi durumda nasıl davranmalı gibi önemli hususları öğretir.

Diyalektik davranış terapisi size inançlarınızı ve davranışlarınızı nasıl tanıyacağınızı, farkına varacağınızı ve kabul edeceğinizi öğretir.

Şema odaklı terapi, kendi yaşamınıza ve dünyaya daha olumlu bakmanıza yardımcı olur.

İlaç tedavisi

İlaç borderline kişilik bozukluğunu tam anlamıyla iyileştirmez, ancak semptomları hafifletebilir. Doktorunuz, psikoterapi tedavisine ek olarak bazı ilaçlar önerebilir. Bunlardan bazıları:

depresyonu tedavi etmek için antidepresanlar

agresif belirtileri tedavi etmek için antipsikotikler

kaygıyı tedavi etmek için anksiyete ilaçları

Hastanede Yatış

Belirtileriniz şiddetliyse, doktorunuz tedavi için geçici olarak hastanede kalmanızı tavsiye edebilir. Ayrıca intihar davranışı, intihar düşünceleri veya kendinize (veya başkalarına) zarar vermeyi düşünmeniz ihtimaline karşılık hastaneye kaldırılabilirsiniz.

Alternatif Terapiler

Omega-3 yağ asitleri, borderline kişilik bozukluğu olan kişilerde depresyon ve saldırganlık semptomlarını hafifletebilir. Ancak omega-3 yağ asitlerinin faydalarını doğrulamak için günümüzde daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Borderline, tedavi edilmediği takdirde aşağıdakiler gibi bazı rahatsızlıkları tetikleyebilir:

depresyon

anksiyete bozuklukları

beslenme bozuklukları

bipolar bozukluk

madde bağımlılığı

çoklu kişilik bozukluğu

Borderline semptomlarınız aşağıdaki riskleri de tetikleyebilir:

iş hayatında problemler

ilişki sorunları

sevgilinizle istikrarsız bir özel hayatınız olabilir

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

kendine zarar verme

intihar

kasıtlı kaza yapmak

bir başkasına fiziksel şiddet

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Borderline Kişilik Bozukluğu İle Yaşamak

Borderline kişilik bozukluğunun etkisi kişiden kişiye değişim gösterir. Bu rahatsızlığa sahipseniz yaşam boyu çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Zaman zaman intihar düşünceleri veya kendinize zarar verme gibi düşüncelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Doktorunuzun reçete ettiği tedavi planına uymanız tüm bu sorunların çözümü için oldukça önemlidir. Bunu yapmak belirtilerinizin şiddetini azaltabilir, güvenli ve tatmin edici bir yaşam sürmenize yardımcı olabilir.