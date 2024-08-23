İzmir'de Bornova’da yaz akşamları, Yaz Dinletileri ile renklenmeye devam ediyor.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiği etkinlikte sahne alan Grup Bando Balkan müzik ziyafeti yaşattı.

Bornova Yaz Dinletileri kapsamında 28 Ağustos’ta Grup Balkanot, 4 Eylül’de ise Ladies 35 Music grupları da Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda saat 21.00’de sahne alacak.

Her Çarşamba düzenlenen konserleri Bornovalılar ilgiyle takip ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen konserler aracılığıyla Bornovalıların keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini belirterek, fiziki yatırımların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerinin de hız kesmeyeceğini söyledi.