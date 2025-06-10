Geçen hafta açıklanan mayıs enflasyon rakamlarının tahminlerden daha düşük gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasıyla birlikte, banka hisseleri pozitif ayrıştı. Bankacılık Endeksinde yükseliş %5’in de üzerinde gerçekleşti. Analistler “9700-9771 bandı kritik direnç. Bu bölgenin aşılması halinde yükseliş hızlanabilir” görüşünü dile getiriyor.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bayram tatili sonrasında yeni haftaya oldukça güçlü bir başlangıç yaptı. Endeks, haftanın ilk işlem gününde %1,82 primle 9.659 puandan kapandı. Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksinin %5’i aşan primle endeksten pozitif ayrışması dikkat çekti. Akbank hissesinde ise günlük yükseliş %6’nın da üzerinde gerçekleşti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Geçen hafta açıklanan mayıs enflasyon rakamlarının tahminlerden daha düşük gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasıyla birlikte borsada başlayan iyimserlik, yeni haftaya da taşındı. Muhtemel faiz indiriminden daha olumlu etkilenecek bankalar da “en fazla para girişi yaşanan hisseler” arasında ilk sıralarda yer aldı.

İntegral Yatırım tarafından paylaşılan “Haftalık Değerlendirme ve Strateji” raporunda ise “Piyasadaki fiyatlama faiz indirimi beklentilerine göre şekilleniyor. Bundan dolayı hareketliliğin bankacılık endeksi öncülüğünde olmaya devam etmesini bekliyoruz. 9700 ana direnç olmaya devam ediyor. Endeks bu seviyeyi aşmadığı sürece ihtiyatlı duruşu devam ettirmekte fayda var. Kısa vadede 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların bulunduğu 9370 seviyesi ise destek olarak izlenebilir” ifadelerine yer verildi.

TAHVİL FAİZİ GERİLİYOR

Bugün tahvil faizlerinde de dikkat çeken gerileme yaşanıyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %1,25 düşüşle 42,69 seviyesine kadar çekildi. Analistler, muhtemel bir faiz indirimi beklentisinin tahvil oranlarına da yansımaya başladığını belirterek, Türk tahvillerine alımların geldiğini ifade ediyor.

Akşam saatlerinde piyasalardaki son rakamlara bakıldığında;

-Dolar 39,21 TL ve Euro 44,83 TL’den sınırlı düşüşle günü tamamlıyor.

-Ons altın 3.325 dolara yakın yatay görünümünü koruyor.

-Brent petrolün varil fiyatı da %1 primle 67,75 dolara yükseldi.

-Bİtcoin ise 109 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.