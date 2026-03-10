Edinilen bilgiye göre, devriye görevinde bulunan motorize polis ekipleri, Erikli Mahallesi'nde şüpheli hareketlerde bulunduğu iddia edilen bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün hızla uzaklaştığı ve polis ekiplerinin peşine düştüğü anlar yer aldı. Polisten kaçan sürücü, kısa süre sonra Gölbaşı mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan sürücüye yapılan işlemler kapsamında 200 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek bağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA