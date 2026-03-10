Gemlik Belediyesine ait Gemlik Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanan hayvan severler, barınağa girmek istemelerine rağmen içeri alınmadıklarını iddia etti. Barınak önünde yaklaşık 5 saattir beklediklerini belirten hayvan severler, içeriden gelen hayvan sesleri nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.

Barınak çevresinde kaydedilen görüntülerde içeriden geldiği öne sürülen acı dolu hayvan sesleri dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir hayvanın çığlık attığı anların duyulduğu görülürken, bu durum barınak önünde bekleyen hayvan severler arasında tedirginliğe neden oldu.

Hayvan severler, barınak içerisinde bulunan hayvanların uzun süredir aç kaldığını öne sürerken, durumu kontrol etmek amacıyla barınağa girmek istediklerini ancak kapıların kilitlendiğini ve içeri alınmadıklarını iddia etti.

Öte yandan paylaşılan görüntülerde barınak alanına bir çöp kamyonunun girdiği de görülürken, bazı hayvanların kamyona atıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Barınaktan geldiği öne sürülen çığlıkların nedeni ise henüz netlik kazanmadı.



Gemlik Belediyesi'nden iddialara cevap

Gemlik Belediyesi tarafından sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan hayvanların beslenmesine ilişkin ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, merkezde bulunan hayvanların bakım ve beslenme süreçlerinin düzenli, planlı ve denetimli şekilde yürütüldüğü, önemli miktarda mama temin edildiği ve yapılan ihale kapsamında da gerekli mama alımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.