İnegöl Belediyesi, gençleri bilimle buluşturmaya hazırlanıyor. 2026 yılı sonuna kadar ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenecek bilim kampları toplam 7 ayrı şehirde yapılacak. Bu şehirlerden biri de İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde İnegöl oldu. “Matematik ve Arkeoloji”, “Fizik ve Optik”, “Doğa Bilimleri”, “Finansal Okuryazarlık, “Afet Farkındalığı”, “Kuantum Dünyasına İlk Adım” ve “Teorik Matematik” gibi çeşitli temalarda gerçekleştirilecek kamplar için başvurular da başladı.

GENÇLER HEM DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRECEK HEM DE BİLİMSEL ETKİNLİKLERLE YENİ BİLGİLER EDİNECEK

TÜBİTAK Bilim Kampları kapsamında bu yıl İnegöl’de gerçekleştirilecek bilim kampları, İnegöl Doğa Sporları Turizm Merkezi (DOSTUM) Tesisleri’nde düzenlenecek. Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan programda gençler hem doğayla iç içe vakit geçirecek hem de bilimsel etkinliklerle yeni bilgiler edinecek gençler hem doğayla iç içe vakit geçirecek hem de bilimsel etkinliklerle yeni bilgiler edinecek. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilen bilim kamplarına katılım ücretsiz olacak. Kamplarda konaklama ve yemek hizmetleri de düzenleyici kurumlar tarafından karşılanacak.

İNEGÖL KAMPLARININ TARİHLERİ BELLİ OLDU

İnegöl’de yapılacak kamplar “Fizik ve Optik” ile “Kuantum Dünyasına İlk Adım” temalarında gerçekleştirilecek. Gençler, etkinliklerde bilim insanları ve eğitmenlerle bir araya gelerek deneyler, atölyeler ve uygulamalı çalışmalarla bilimsel konuları yakından tanıma fırsatı bulacak. İnegöl’de düzenlenecek kamp programı kapsamında 22-26 Mayıs tarihinde yapılacak optik temalı ilk kamp için son başvuru tarihi 8 Mayıs olarak belirlenirken, 5-8 Haziran tarihinde yapılacak ikinci optik kampı için ise 22 Mayıs son başvuru tarihi olarak açıklandı. Kuantum temalı kamplardan ilki için son başvuru 5 Haziran olup kamp 19-22 Haziran’da düzenlenecek. Son kampın başvuru tarihi 12 Haziran olarak açıklanan program ise 26-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İNEGÖL KAMPINA LİSE GRUBU ÖĞRENCİLER KATILACAK

Bilim kamplarına lise ve genç grubu olmak üzere iki farklı yaş kategorisinden başvuru yapılabiliyor. İnegöl’de yapılacak 4 kamp, lise grubuna yönelik gerçekleştirilecek. Lise grubuna 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında doğan öğrenciler başvurabilecek. İnegöl Belediyesi; bilime merak duyan, keşfetmeyi seven ve yeni şeyler öğrenmek isteyen tüm gençleri DOSTUM Tesisleri’nde düzenlenecek bilim kamplarına davet etti. Bilim dolu etkinliklerde gençler hem eğlenecek hem öğrenecek hem de bilimin farklı alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak.